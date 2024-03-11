Москвичам перечислили места масленичных гуляний в городе

В Москве с 11 по 17 марта пройдут масленичные гуляния. Отметить праздник и попробовать самые разнообразные виды блинов жители и гости столицы смогут на 29 площадках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Все желающие смогут принять участие в ярком гастрономическом празднике проводов зимы. Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений — 50 видов блинов, 200 начинок и соусов», — говорится в сообщении.

В центральном округе будет четыре основные фестивальные площадки: на Манежной площади, рядом с ЦУМом, на Тверской площади, а также в Камергерском переулке. По последнему адресу гостей фестиваля будет ожидать настоящий город мастеров с кузницей, водяной мельницей и русской печью.

Тем временем развлекательная программа на всю неделю запланирована и в столичных парках: «Музеоне», «Эрмитаже», «Фили», «Митино», «Сокольниках», «Ходынском поле», «Коломенском», «Царицыно», а также в Лианозовском и Измайловском парках. В выходные дни, 16-17 марта, там пройдет фестиваль «Всенародная Масленица».

Так, к примеру, в Измайловском парке гости будут смотреть выступления фольклорных ансамблей, водить хороводы и кататься на санях, в «Музеоне» все желающие смогут расписать матрешки и пряники, в «Сокольниках» — покататься на оленях в упряжке и посмотреть выступления этнических коллективов и шаманов Югры.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется набор продуктов для приготовления блинов на Масленицу.