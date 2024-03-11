В Москве музейная неделя пройдет в новом формате

В Москве очередная музейная неделя стартовала 11 марта. Традиционное мероприятие пройдёт в новом формате.

В этом году каждый участвующий в мероприятии музей определил день для бесплатного посещения своей экспозиции, передаёт ОТР.

В понедельник, 11 марта, открытое посещение возможно в музее-панораме «Бородинская битва» и парке Зарядье, 12 марта — в Галерее Василия Нестеренко, в музеях — Дарвиновский и современного искусства, 13 марта — в музее-заповеднике Царицыно, в усадьбе Люблино и в выставочном центре на Солянке.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Якутске под эгидой Национального художественного музея Якутии в июне состоится выставка картин Ивана Айвазовского из фондов Государственного Русского музея.