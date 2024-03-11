Вильфанд пообещал москвичам 10-градусное тепло к концу недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели, в выходные дневные температуры повысятся до плюс 10 градусов, а ночные будут около нулевой отметки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное повышение температуры прогнозируется в Москве пятницу. Ночью будет минус 5 градусов, а днем – плюс 2–7. В субботу воздух будет поступать с юга, ночью прогнозируется около ноля, а днем от 3 до 8 градусов тепла, по области – до плюс 9, погода будет облачная с прояснениями. В воскресенье тоже около нуля ночью, а дневные температуры уже от плюс 6 до плюс 10 градусов. В субботу местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя», – сказал он.

Синоптик подчеркнул, что такое потепление не означает приход весны, но тенденция на повышение температуры уже отмечается.

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