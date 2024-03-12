Москвичам рассказали о программе форума «Молодой специалист — строитель будущего»

В Ситуационном центре Правительства Москвы 12 марта прошла пресс-конференция, которая была посвящена форуму «Молодой специалист – строитель будущего». Он пройдет в столице в период с 13 по 14 марта. Спикеры обсудили вопросы, касающиеся будущего строительной отрасли и кадрового потенциала страны. Об этом во вторник, 12 марта, рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

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— С начала 2023 года Форум прошел на 12 площадках в разных регионах страны в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Астрахани, Казани, Кубинке и Иркутске. Мероприятие посетили более 13 500 человек, — отметил в рамках конференции замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко.

Руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин добавил, что для привлечения молодых специалистов отрасли к участию в форуме была подготовлена масштабная программа, наполненная различными образовательными и культурно-развлекательными мероприятиями.

В свою очередь гендиректор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров сообщил, что результаты недавних исследования показали дефицит квалифицированных кадров и примитивизацию строительного сегмента экономики.

13 и 14 марта в музейно-выставочном объединении «Манеж» состоится первый в столице специализированный форум, посвященный кадровой обеспеченности отрасли «Молодой специалист — строитель будущего». На одной площадке город создает прямой диалог между студентом и работодателем, помогает увидеть перспективу роста и развития в профессии для молодежи.

Сфере ЖКХ традиционно уделяется пристальное внимание со стороны государства, ведь благодаря ее развитию ощутимо повышается уровень комфорта населения. Однако сейчас этот вопрос встает на повестке особенно остро.