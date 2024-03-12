Мосгоризбирком утвердил хранителей ключа для электронного голосования

Хранителями ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве станут председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, член Общественной палаты столицы Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии.

Он уточнил, что в случае отсутствия при процедуре разделения ключа на части кого-либо из указанных лиц соответствующий пакет передается члену Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Согласно принятому решению, церемония разделения ключа состоится 14 марта в 12:00 в Московской городской избирательной комиссии.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.