Мосгоризбирком утвердил хранителей ключа для электронного голосования
Хранителями ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве станут председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, член Общественной палаты столицы Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии.
«Предлагается: <…> определить, что части ключа расшифрования, записанные на внешние носители и запечатанные в пакеты, передаются на ответственное хранение следующим лицам: Дудочкину Владимиру Евгеньевичу, председателю ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», главе городского округа Троицк, Ковалеву Вадиму Юрьевичу, руководителю общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве, члену Общественной палаты города Москвы, Маркиной Людмиле Леонидовне, члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Реуту Дмитрию Алексеевичу, заместителю председателя Московской городской избирательной комиссии, Шапошникову Алексею Валерьевичу, председателю Московской городской думы», – сказал секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.
Он уточнил, что в случае отсутствия при процедуре разделения ключа на части кого-либо из указанных лиц соответствующий пакет передается члену Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Согласно принятому решению, церемония разделения ключа состоится 14 марта в 12:00 в Московской городской избирательной комиссии.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.