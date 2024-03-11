Объем промышленного производства вырос на 17,8% в Москве

Объем промышленного производства в Москве за январь этого года вырос на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, московские предприятия активно наращивают объемы производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных товарах. Он считает, что рост во многом обеспечили предприятия в обрабатывающих областях, которые нарастили выпуск продукции на 19,6%.

Кроме того, за январь 2024 года столичные заводы увеличили производство продуктов питания, компьютерных, электронных и оптических изделий, мебели, бумаги, бумажных изделий и иных товаров.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что московские производители могут воспользоваться разными мерами поддержками от города – им доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов. Например, продолжил он, сейчас 70 столичных предприятий, на которых работают больше 80 тысяч человек, имеют статус промышленного комплекса.

Так, в этом году фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" подтвердила статус промкомплекса, дающий право на значительные налоговые льготы от города, отметил Овчинский. Например, ставка налога на прибыль снижена до 13,5% вместо 17, налог на недвижимость составляет 50%, на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка, заключил он.

Кроме того, Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова подтвердил статус промкомплекса, а в прошлом году там ввели в эксплуатацию новый участок опытно-экспериментального производства с 50 современными станками.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные компании увеличили выпуск электрооборудования более чем в два раза в 2023 году по сравнению с показателями 2022-го. Они нарастили объем производства на 106,8%, поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год.