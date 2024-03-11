Собянин рассказал о праздновании Масленицы в Москве

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на этой неделе на 29 площадках, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. В выходные в десяти городских парках, в том числе в «Музеоне», «Коломенском» и «Царицыно», для горожан организованы развлекательная, образовательная и спортивная программы.

На всех площадках посетителям будут предлагать традиционные масленичные угощения — 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. Кроме того, блинная на площадке рядом с ЦУМом будет работать круглосуточно.

Время работы площадок в центре города — с 11:00 до 21:00, а в округах по будням — с 11:00 до 20:00 и до 21:00 в выходные.