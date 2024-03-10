Названа причина нашествия крупных крыс в Москве

Появление рядом с домами москвичей крупных крыс может быть связано с холодом, рассказал порталу News.ru биолог Павел Глазков.

Эксперт пояснил, что в России серые крупные крысы обитают на протяжении десятков лет. Он добавил, что в страну они попали на торговых кораблях из Китая.

По его словам, «пасюки» отличаются высоким интеллектом и хитростью, отлично приспосабливаются к внешним факторам. Он добавил, что с ними идет постоянная борьба, но пока их не удается вытравить.

Биолог подчеркнул, что для того, чтобы полностью избавиться от грызунов в городах, следует ограничить доступ к пищевым отходам, отсечь кормовую базу.