Специалисты составили календарь цветения растений в Москве

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы составили календарь цветения растений. Это ориентировочные даты, которые меняются ежегодно в зависимости от особенностей погоды и климата.

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Традиционно в марте в столице начинают цвести ива, подснежник белоснежный, береза, тополь, мать-и-мачеха и другие. В апреле за ними поспеют фиалка опушенная, гусиный лук, печеночница благородная, калужница болотная. В мае в столице станут заметны первоцвет весенний, ландыш, чина весенняя, вишня, слива, черемуха, яблоня, сирень и другие.

Большей частью растений, относящихся к раннецветущим, являются различные травы. Первоцветы играют важную роль в формировании почвенного покрова и жизни насекомых — если они исчезнут, то первые пчелы и шмели лишатся питания. Поэтому раннецветущие растения находятся под защитой. Горожан просят не срывать весенние первоцветы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Совсем скоро первоцветы порадуют всю столицу. «Вечерняя Москва» узнала, какие ранние цветы можно увидеть в городе.

В Московском зоопарке впервые взошли подснежники. Их высадили на старой территории зоосада рядом со зданием дирекции.