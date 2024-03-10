От подснежников до гиацинтов: где и когда в Москве появятся первоцветы
Совсем скоро первоцветы порадуют всю столицу. «Вечерняя Москва» узнала, какие ранние цветы можно увидеть в городе.
На природных территориях города первые цветы начнут появляться уже в конце марта. Любоваться одними можно будет всего несколько дней, другие же порадуют нас долго.
Берегите подснежники
В Москве подснежники распускаются в конце марта — начале апреля. Всего насчитывается около 20 видов, почти все нуждаются в охране и занесены в Красную книгу. Но в Москве встречается один — белоснежный
Небесные хионодоксы
В апреле на ВДНХ проснутся ароматные хионодоксы сорта «голубой гигант». Несмотря на такое многообещающее название, в высоту они достигают всего 25 сантиметров.
Крокусы: символ обновления
Нежные цветы семейства ирисовых издавна считаются символом обновления природы. В Москве крокусы появляются, как только сходит большая часть снега. А цветут они в парках «Музеон», на ВДНХ, на Станции юннатов в Савеловском районе, в парке «Сокольники» и «Северное Тушино».
Хохлатки на каждом шагу
Разновидностей хохлаток, травянистых многолетников, в мире несколько сотен. В Москве есть три вида — хохлатка полая, хохлатка промежуточная и хохлатка Маршалла. Встретить это растение можно в большинстве столичных парков.
Мать-и-мачеха: сначала был цветок
Мать-и-мачеха обыкновенная интересна тем, что зацветает до появления листьев. За это англичане называют ее «сын раньше отца». Первые солнечные цветы появляются в природно-историческом парке «Москворецкий», на Карамышевской набережной и в долине Соболевского ручья в начале апреля.
Хоть и сибирская
Радует глаз ярко-голубыми лепестками пролеска сибирская, или сцилла. Ее цветки напоминают подснежники, но отличаются от них по цвету. Увидеть пролеску можно в парках «Северное Тушино» и «Дубки».
Калужница любит тишину
Калужница — многолетник. Встретить это растение с широкими круглыми листьями и мелкими желтыми цветками можно почти во всех парках Москвы.
Гиацинты: от синего до оранжевого
Как правило, гиацинты цветут в разной последовательности: сначала синих оттенков, потом — белые и розовые, сиреневые и последними — желтые и оранжевые. Этими первоцветами можно полюбоваться ближе к апрелю.
Просто любуемся
Специалисты предупреждают: срывать первоцветы категорически нельзя.
В пресс-службе Рослесинфорга уже предупредили: рвать и выкапывать первоцветы может быть даже опасно. Некоторые из них — ядовиты.
— На первоцветах часто обитают клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза. Поэтому лучше наблюдать за первоцветами на расстоянии, а на память запечатлеть на камеру телефона. Красота сорванных цветов длится буквально минуты, а фото с уникальными первоцветами останутся навсегда, — отметили в ведомстве.
В столице о случаях торговли первоцветами можно сообщить в Департамент природопользования. В ведомстве уже обратились к жителям города с просьбой не покупать исчезающие виды растений и сообщать об их нелегальной продаже. Более тысячи краснокнижных растений были изъяты в Москве за один день в ходе операции «Первоцвет-2024».
Юрист Дмитрий Левин в свою очередь напоминает, что за нелегальную торговлю законом предусмотрен штраф от 1,5 тысячи для физлиц до 500 тысяч рублей для юрлиц. О фактах нелегальной торговли можно сообщить по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77.