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Роботизированный комплекс, клуб мемуаристики и подкаст: Главархив Москвы рассказал о своих проектах

Специалисты Главархива учат школьников и студентов обращаться с уникальными документами, проводят лекции по мемуаристике и дают возможность горожанам старшего возраста поделиться воспоминаниями о важных праздниках и датах, выпускают подкаст совместно с ГИТИСом.

Главархив Москвы к Дню архивов подготовил рассказал о своих проектах
© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

10 марта в России отмечается День архивов. К этому празднику Главархив Москвы рассказал о своих достижениях и основных проектах. Так, недавно был открыт роботизированный комплекс в ТиНАО, появился проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» со столичными школьниками и студентами колледжей, а также подкаст «Говорит ГИТИС». Продолжают развиваться и другие проекты Главархива: онлайн-платформы «Моя семья» и «Поиск по архивам», клуб мемуаристики «Линия жизни», акция «Москва — с заботой об истории».

В октябре 2023 года в ТиНАО открылся роботизированный комплекс Главархива Москвы, вмещающий более 100 миллионов архивных дел. Он способен полностью удовлетворить потребность города в хранении социально значимых документов, включая материалы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Ежемесячно сюда перевозят почти миллион документов.

Осенью прошлого года Главархив Москвы совместно с Департаментом образования и науки Москвы на базе Московского центра воспитательных практик основал проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». В его рамках столичные школьники и студенты колледжей учатся обращаться с архивными документами и узнают, как им присваивают статус уникальных. Для работы специалисты подготовили более 200 тысяч личных дел известных студентов и преподавателей из фонда Императорского Московского университета с 1782 до 1917 года.

В первом потоке проекта участники работали с документами заслуженных медиков, среди которых Григорий Захарьин, Сергей Боткин, Николай Склифосовский, Николай Пирогов, Владимир Филатов. Во втором потоке ребята познакомились с университетскими документами известных русских деятелей культуры и искусства: Антона Чехова, Евгения Вахтангова, Всеволода Пудовкина, Леонида Собинова и многих других. Третий поток позволил подросткам поработать с подлинными материалами ученых, в том числе Александра Ферсмана, Георгия Габричевского, Александра Несмеянова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова.

Недавно свои проекты защитили участники четвертого потока, которые работали с документами известных литераторов: Константина Паустовского, Леонида Андреева, Федора Тютчева, Константина Бальмонта, Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Якова Полонского и других писателей и поэтов, учившихся в Императорском Московском университете.

Продолжает развиваться еще один крупный совместный проект Главархива Москвы и центров московского долголетия— клуб мемуаристики «Линия жизни», которому в январе исполнилось три года. В связи с этим Главархив и центры московского долголетия начали его новый этап. У горожан старшего возраста появилась возможность поделиться воспоминаниями о важных праздниках и датах, рассказать, как они отмечали разные события, какие блюда готовили и мероприятия посещали, а также во что одевались. Кроме того, специалисты продолжают проводить очные лекции по мемуаристике, а в середине февраля этого года приняли в фонды архива экземпляр книги «Москва долголетняя», куда вошло около 100 произведений от участников проекта «Московское долголетие». Она была выпущена по итогам литературного конкурса столичного Союза журналистов и газеты «Московское долголетие».

Главархив начнет принимать на вечное хранение воспоминания горожан о праздниках и важных событиях 

В феврале этого года Главархив Москвы и Российский институт театрального искусства опубликовали первый эпизод подкаста «Говорит ГИТИС», который посвящен истории вуза и столичного театрального образования с 1878-го по настоящее время. Все выпуски подкаста готовят студенты, аспиранты, преподаватели вуза и специалисты Главархива на основе исторических документов, театральных монографий и воспоминаний выпускников института. Эпизоды выходят раз в месяц, а послушать их можно на платформах «Яндекс. Музыка», Mave в соцсети «ВКонтакте», и других сервисах.

В декабре 2023-го онлайн-платформе для генеалогических исследований «Моя семья» исполнилось три года, а созданному в дополнение к ней порталу «Поиск по архивам» — один год. Сейчас количество размещенных материалов достигло более 11 миллионов страниц, а число постоянных пользователей сервисов превысило 10 миллионов. Порталы необходимы для составления родословных древ и включают в себя метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки, брачные обыски.

За прошедший год в рамках второго этапа проекта «Москва — с заботой об истории» — «Московская фотолетопись» — горожане передали на вечное хранение в фонды столичного Главархива более 4,5 тысячи кадров на фотопленках. Среди любительских снимков можно выделить фотографии, сделанные во время различных путешествий и экскурсий по городам страны. Некоторые кадры доступны в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000-е годы», в разделах «Коллекции», «Московская фотолетопись»

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