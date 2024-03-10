Лисы, лоси, кабаны и медведи: каких диких животных можно встретить в столице

Служба 112 делится историями, когда дикие животные появлялись в городе.

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В московских лесах обитают белки, лисицы, лоси, олени, совы, кабаны и медведи. Однако встреча с дикими животными в городе — редкость. За год сообщения о таких эксцессах составляют менее одного процента от всего количества поступающих по номеру 112 вызовов. Во Всемирный день дикой природы столичная служба 112 делится историями, когда дикие животные появлялись в городской среде.

Лоси вышли на МКАД

Лоси и олени — завсегдатаи хроники «звериных» звонков в службу 112, так как они нередко выходят из леса на прогулку по городу. Так, москвичи сообщали о двух сохатых, идущих по дороге рядом с ЖК «Лосиный Остров». Недалеко от Битцевского парка видели припавшего к земле детеныша лося, а рядом с МКАД заметили лосиху с лосенком, которые пытались перебраться через ограждение.

В зависимости от ситуации операторы службы 112 передают информацию полиции, спасателям, а также в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Дикий кабан создал пробку

В декабре прошлого года целое стадо диких кабанов бродило по дворам в Мытищах. Это довольно опасные дикие животные, и лучше избегать встречи с ними.

Однажды горожане сообщили о том, что кабан вышел на проезжую часть, в результате на дороге образовалась пробка. К счастью, люди находились внутри автомобилей, поэтому пострадать от встречи с животным могли только транспортные средства. А вот в другой ситуации молодому человеку не повезло. Его встреча со стадом диких кабанов обернулась травмой ноги.

«Я гулял в Алешкинском лесу в районе станции метро “Планерная” и уже планировал идти на первый утренний поезд, как вдруг за мной начали гнаться несколько диких животных, похожих на кабанов. Мне пришлось забраться на дерево. Потом они отстали», — рассказал он оператору службы 112.

При встрече с диким кабаном специалисты советуют замереть и постараться не привлекать к себе внимания: не делать резких движений, не убегать, не нападать, не кричать на животных. Нужно подождать, пока они уйдут.

Лисы освоились в городе

В отличие от других диких животных лисы довольно смело изучают городские джунгли. В службу 112 не раз поступали обращения от москвичей, наблюдавших рыжих плутовок в своих дворах, рядом с домами.

Однако для людей встречи с ними могут иметь неприятные последствия. Лисицы могут быть переносчиками опасных болезней, в том числе бешенства, поэтому приближаться к ним не стоит. Просто наблюдайте за ними издалека.

Медвежонок пришел в супермаркет

Гуляющих по улицам медведей встречают в основном в северных регионах страны. Однако жителям Подмосковья и ТиНАО тоже приходилось видеть косолапых.

Так, в одном из поселков заметили медвежонка. Он бродил по улицам, что-то искал, принюхивался и в итоге добрался до супермаркета. Очевидец позвонил в службу 112. Специалисты тут же выехали по адресу. Во время прогулки мишки никто не пострадал.

Рысь прогулялась в парке

«Рысь — это как кошка, только крупнее», — так, видимо, рассуждал житель столицы, который завел дома рысенка. Только он не учел, что это хищник, которого нужно содержать в специальных условиях.

В итоге зверь сорвался с поводка. Гуляющую без присмотра рысь с волочившимся за ней поводком встретил в парке случайный прохожий и позвонил по номеру 112. К счастью, хищник не проявил агрессии, только обнюхал мужчину и пошел дальше. Навстречу дикой кошке тут же направили специальные службы.

По улице шагал павлин

Однажды на Красноказарменной улице повстречали павлина. Птица гордо вышагивала, демонстрируя окружающим свой шикарный хвост. Откуда взялся павлин в городе, так и осталось загадкой, но его дальнейшей судьбой занялись специалисты.

Многие одомашненные дикие животные, сбежавшие от своих владельцев или выброшенные ими на улицу, отправляются в центр реабилитации диких животных столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. После передержки и реабилитации многих зверей выпускают на волю, кого-то переселяют в зоопарк, а для кого-то центр становится постоянным домом.

В комплексе городского хозяйства Москвы просят жителей не приближаться к диким животным, а в случае встречи с ними звонить по единому номеру вызова экстренных служб: 112.