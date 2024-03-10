Собянин назвал самые популярные станции D4

С момента начала работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 34 миллионов поездок за полгода. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Четвертый диаметр объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги. Для его запуска провели масштабные работы по строительству новых путей и московских городских вокзалов, а также по модернизации. Самыми популярными станциями МЦД-4 стали Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

— Диаметры были нужны не только городу, но и Подмосковью. Работа не заканчивается: в этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов Тестовская и Кутузовская. До конца 2025 года полностью обновим подвижной состав на D4, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

За 2023 год в городе построили более 100 остановок, а также ввели в эксплуатацию 30 новых маршрутов и улучшили еще более 180. Большим событием минувшего года, по словам мэра, также стал запуск новых линий МЦД-3 и МЦД-4. Работы по улучшению общественного транспорта продолжаются постоянно.

Жители столицы в 2023 году совершили на городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022-м. При этом поездки на личных автомобилях сократились на четыре процента. Только на метро и Московском центральном кольце в прошлом году пассажиры совершили свыше 2,2 миллиарда поездок.