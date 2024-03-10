«Волшебный фонарь» и многоликий фарфор. Московская музейная неделя в марте

Бесплатно посетить учреждения культуры можно с 11 по 17 марта.

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Музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные городскому Департаменту культуры, можно посетить бесплатно. Каждую третью неделю месяца все их площадки открыты для свободного посещения, за тем или иным музеем закреплен свой день. Понадобится только заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте учреждения или mos.ru.

Очередная Московская музейная неделя пройдет с 11 по 17 марта, более подробную информацию можно получить на странице акции.

11 марта, в понедельник, стоит запланировать поход в музей-панораму «Бородинская битва». Там проходит выставка «И трубы их медные славу поют», посвященная военной музыке и военным музыкантам первой половины XIX века. Тогда задачей строевых барабанщиков, валторнистов, флейтистов и трубачей были не только выступления на парадах, но и передача приказов в бою, а также на учениях. Гости увидят музыкальные инструменты позапрошлого столетия, мундиры оркестрантов русской, французской, прусской и английской армий 1810-х годов, а также живописные произведения.

Во вторник посетителей ждет Государственный Дарвиновский музей. До 24 марта там идет выставка «Истории из жизни птиц и зверей», на которой представлены живописные работы Александра Формозова, видного эколога, зоолога и биогеографа, известного писателя и художника-анималиста. А как раз 12 марта открывается экспозиция «100 удивительных животных» к 100-летию со дня рождения зоолога Владимира Флинта, автора одноименной энциклопедии для детей. Выставка познакомит с теми, о ком писал ученый, в том числе с утконосом, коалой, колибри, слоновой черепахой, древесным дикобразом и другими представителями фауны. Кроме того, здесь можно будет послушать десятки звуков природы — от рычания пумы до свиста ветра в горах.

Заглянуть в музей-заповедник «Царицыно» можно в среду, 13 марта. Вы как раз успеете на выставку «Фарфор может все», которая завершится 17 марта. В этом году отмечают 280-летие Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге, и в «Царицыне» показали работы одного из его ведущих художников Татьяны Чапургиной. Посетители убедятся — из хрупкого материала можно сделать не только посуду, а действительно практически все. Они увидят коллекцию из семи фарфоровых платьев «Волшебный сад. Времена года» (фарфоровая мода — ноу-хау автора), сумочки и другие аксессуары из к ним из того же материала, вазы, сервизы, настенные панно и удивительную «фарфоровую комнату», где предметы мебели — шкаф, стул, ковер и светильники — выполнены из фарфора или декорированы многоцветной мозаикой.

А в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» открылась выставка «Отражение сквозь века», она посвящена моде и стилю с XVI по XX век. Там представлены реконструкции исторических костюмов, многие из которых выполнены по технологии своего времени, то есть полностью вручную.

В четверг можно побывать еще в одной усадьбе — Кускове. Для посещения будет открыт Итальянский домик — уникальный павильон, построенный под руководством архитектора Юрия Кологривова, знатока искусства, получившего образование в Риме. В XVIII веке в этом дворце для малых приемов хранились уникальные раритеты из коллекции хозяина усадьбы. Сегодня Итальянский домик полностью соответствует историческому предназначению и удивляет посетителей музея.

В Доме-музее Марины Цветаевой на выставке «Волшебный фонарь» представлены мемориальные вещи, например любимая брошь Цветаевой и чайная ложка, подаренная ей отцом «на зубок», елочные игрушки, сделанные Анастасией Цветаевой, коралловые бусы. Но посетители смогут увидеть и другие старинные предметы в цветаевском вкусе и духе: игрушки, книги, статуэтки, посуду, шкатулки и открытки. А музей «Огни Москвы» предоставил специально для выставки проекционный аппарат конца XIX столетия, также известный как laterna magica (то есть «волшебный фонарь»).

В пятницу, 15 марта, можно запланировать поход на выставку «Кижи. Небесное послание» во дворце царя Алексея Михайловича и увидеть иконы заонежских часовен из фондов музея-заповедника «Кижи», архитектурные элементы и произведения церковного искусства Русского Севера из собрания «Коломенского».

Весь год Государственный музей А.С. Пушкина празднует 225-летие со дня рождения великого писателя, создателя «Евгения Онегина», солнца русской поэзии. С 20 февраля в здании музея на Пречистенке открыт масштабный выставочный проект «ПУШКИН. 225», к которому присоединились 44 участника — федеральные и региональные музеи, библиотеки, архивы и творческие объединения. Организаторы рассказывают не только о жизни поэта, но и о восприятии творчества Александра Пушкина с XIX века до наших дней.

Воскресенье — день, когда открыта для свободного посещения Галерея Ильи Глазунова. Там можно познакомиться с выставкой «Люди и встречи московские» — и название ее говорит само за себя. Гости знают, как жилось художнику после переезда в столицу, каким был круг его общения, а также увидят самые ранние портреты, в том числе выполненные необычным материалом — соусом, то есть прессованным углем.

В Государственном музее обороны Москвы проходит выставка «Мой Ленинград», посвященная 80-летию снятия блокады. Экспонаты для нее предоставили и петербургские коллеги, в том числе музей-заповедник «Петергоф» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В экспозиции — свыше 200 предметов, среди которых фотографии города в те дни и разрушенного Петергофа, графические работы фронтовых художников и художников-блокадников, личные вещи защитников Ленинграда, детские вещи 1930-1940-х годов, периодика и книги времен блокады.