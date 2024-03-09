Москвичи назвали необходимую для счастья ежемесячную сумму

Ежемесячную сумму, необходимую для счастья, назвали москвичи в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился RT. Стало известно, что в среднем жителю столицы нужно 267 тысяч рублей.

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В среднем по России этот показатель составил 215 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам нужно на 30 процентов больше, чем женщинам: 244 тысячи против 189 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что у жителей Москвы оказались самые высокие запросы. На втором месте расположился Владивосток — его жителям для счастья хватило бы 250 тысяч рублей ежемесячно. На третьем месте — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей).

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Ранее сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какой уровень зарплаты желали бы жители столицы для своих возлюбленных.