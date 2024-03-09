Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Москва и Подмосковье продолжат развивать единое транспортное пространство, которым ежедневно пользуются миллионы пассажиров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

К концу 2023 года были открыты четыре Московских центральных диаметра (МЦД). Это совместный проект правительств Москвы, России и Московской области. Наземное метро впервые обеспечило бесшовные поездки между двумя крупнейшими субъектами страны. На МЦД действуют единые тарифы, средства оплаты, стандарты безопасности и комфорта.

Создание 140 километров выделенных полос в Московской области существенно улучшила перевозки пассажиров на смежных маршрутах наземного транспорта.

«В период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса. Мы продолжим развивать сеть перехватывающих парковок, чтобы жители Московской области могли бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт», — отметил Мэр Москвы.

К 2030 году планируется обустроить более 150 тысяч мест на таких парковках.

Помимо этого, продолжится интеграция билетных систем столицы и Московской области, в том числе на Ярославском и Павелецком железнодорожных направлениях, а также практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта.