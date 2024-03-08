Собянин объявил месячник уборки в Москве

В Москве в апреле начнется месячник уборки и благоустройства. В городе ожидается проведение традиционных субботников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля», – заявил градоначальник.

По его словам, в течение месяца навести порядок планируется на придомовых территориях, дорогах, требуется почистить памятники и старинные дома, скульптуры, фонтаны. Кроме того, уборка и благоустройство ожидаются на объектах инфраструктуры, энергообъектах и домах Москвы.

«Традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля», – уточнил Собянин.

Кроме того, в течение апреля в городе благоустроят клумбы с цветами, газоны и высадят новые деревья. А между тем в России продолжается набор волонтеров, которые будут помогать россиянам проголосовать за объекты благоустройства в регионах страны. Уже зарегистрировано более 40 тысяч добровольцев. Главная цель национального проекта «Жилье и городская среда» – помочь развитию муниципалитетов в России. В рамках него благоустраиваются общественные пространства.