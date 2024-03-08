Где в Москве попробовать блюда с гастрономических картин Третьяковки

В Москве много необычных кафе и ресторанов, где предлагают блюда на любой вкус и кошелек. Но найти что-то необычное бывает сложно. Третьяковская галерея и ресторан Niki решили подготовить для москвичей и гостей города специальное меню, которое познакомит их с традициями русской кухни второй половины XIX - начала XX веков.

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До конца недели гости ресторана, который расположен в здании кинотеатра "Художественный", смогут попробовать блюда, созданные по мотивам традиционной русской кухни: балтийского угря на ольховой стружке, белые грибы с душистыми травами, перепела с инжиром и фуа-гра.

В рамках проекта все желающие смогут познакомиться со специальной подборкой картин на сайте "Моя Третьяковка". В подборке - произведения на "кулинарную" тему, а также портреты Павла Михайловича Третьякова и его супруги, Веры Николаевны.

Так, можно с легкостью отыскать атмосферную картину Константина Маковского "Алексеич". На полотне запечатлен один из характерных московских "типов" - старый слуга, который служил еще в доме отца художника. Он гостеприимно готовит самовар и угощения к чаю. Накрытый кружевным полотенцем только что испеченный хлеб, банка малинового варенья - все напоминает о московском радушии и уюте.

В коллекции Третьяковской галереи сегодня более 200 тысяч произведений, которые представляют все многообразие русского искусства.