В Москве женщинам в честь 8 марта дарят цветы

Сегодня, 8 марта в столице проходит акция "Вам, любимые", в рамках которой волонтеры поздравляют девушек и женщин. Болеем чем на 100 городских площадках дамам дарят цветы. Всего в городе планируют раздать около 150 тысяч цветов.

© Российская Газета

С 11:00 до 15:00 цветы будут вручать сразу в нескольких городских парках:

в саду имени Н.Э. Бауманав парке "Ходынское поле"в парке Дружбызоне отдыха "Левобережье"в Лианозовском паркев Бабушкинском паркев Измайловском паркев зоне отдыха "Покровский берег"в парке "Дубкив парке у Джамгаровского прудав сквере по Олонецкому проездув ландшафтном парке "Митино"в парке "Зарядье"на ВДНХв Парке Горькогов Таганском парке в усадьбе Воронцово.

Также москвичек с цветами будут встречать у Большого театра, на Триумфальной площади, на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре города, а также у станций метро, в вузах и в медучреждениях.

8 марта в парках "Фили", 50-летия Октября и Олимпийской Деревни пройдет акция "Цветочный забег", по окончании которой дамам также вручат цветы. А в парке "Северное Тушино" и саду "Эрмитаж" для посетителей весь день будут работать цветочные фотозоны.