Среди европейских городов Москва лидирует по дешевизне каршеринга

Тему каршеринга в последние дни не обсуждает только ленивый, связано это с тем, что столичные власти опубликовали транспортную стратегию Москвы до 2030 года. Среди разделов стратегии отдельной темой выделен каршеринг - как развивающийся вид городского общественного транспорта.

© Российская Газета

Эксперты "Ведомостей" подсчитали, что по стоимости краткосрочной аренды автомобиля, Москва лидирует среди европейских стран. Цена минутной поездки на машине каршеринга составляет около 9,5 руб., в то время как аналогичная цена в Европе - около 20 рублей.

Как прокомментировал "РГ" председатель Национального автомобильного союза Антон Шапарин, среди европейских городов в самый дешевый каршеринг в Москве, если брать в расчет только стоимость минуты.

"Если соотносить зарплату и стоимость аренды, каршеринг перестает быть самым дешевым в Европе, - рассказывает он. - И занимает уже восьмую строчку, а то и ниже. Важно с чем сравнивать. Если брать автомобилиста, то цены растут на обслуживание автомобиля, растет цена топлива, страховки. Все это ложится в цену содержания личного транспортного средства. И, конечно, если сравнивать расходы на личный автомобиль и автомобиль каршеринга, выгода налицо. И это привлекает новых потребителей, позитивно сказывается на экологию и трафик, ведь личных машин становится меньше".

Антон Шапарин посетовал, что такого дружелюбного отношения властей к каршерингу как в Москве, нет в других регионах страны.

"Необходимо стимулировать этот вид общественного транспорта, - продолжил Шапарин. - Я надеюсь, что со стороны федеральных властей будут рекомендации по обеспечению работы аналогичных сервисов в других субъектах".

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, популярность каршеринга в Москве зависит напрямую от бесплатной парковки.

"Многие москвичи оставляют во дворе свою машину, пользуются ей в выходные или для дальних поездок. А в рабочее время используют каршеринг, который можно бесплатно припарковать на уличной парковке, - рассказывает "РГ" Ян Хайцеэр. - Порой машины каршеринга занимают парковочные места с утра до вечера. Получается, что для города они приносят мало пользы. Польза будет тогда, когда эти машины будут все время в движении, когда их не будет слишком много, когда они будут востребованы большим числом горожан. А останавливаться они будут коротко или в ночные часы". Он посоветовал столичным властям все же развивать настоящий наземный общественный транспорт. "Тот же каршеринг или такси везет помимо водителя одного, в лучшем случае двух человек. Водитель автобуса или электробуса везут сразу пятьдесят и больше человек", - уточняет он.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов, напомнил, что первый сервис каршеринга заработал в 2015 году.

"Он позволил жителям города не приобретать личный автомобиль, а арендовать его в сервисе при необходимости", - сказал он в беседе с "РГ".

И добавил, что число пользователей каршеринга сейчас меньше, чем число пользователей прокатных электросамокатов.

"Первый прокат электросамокатов появился в 2018 году. За эти годы из развлечения он стал незаменимым транспортом для поездок на небольшие расстояния, - говорит Козлов. - В прошлом году только на арендованных самокатах горожане совершили 64 млн поездок, 80% из которых были с транспортной целью: самокаты арендовали, чтобы доехать от дома до метро, остановки городского транспорта, о метро до офиса или кафе".

Он отметил, что 2030 году СИМ, велосипеды и электроавтомобили станут одним из ведущих способов передвижения по городу, в особенности у молодого поколения.