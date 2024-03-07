На ВДНХ открылась выставка, посвященная актеру Янковскому

В музее кино на ВДНХ открыли выставку, посвященную 80-летию со дня рождения знаменитого актера Олега Янковского.

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Обладая очарованием и редкой органикой, он выбирал роли-испытания: от моральных драм Ильи Авербаха и Вадима Абдрашитова переходил к меланхоличной иронии Мюнхгаузена, от авторской глубины "Ностальгии" - к литературной тяжеловесности "Крейцеровой сонаты".

В одном из интервью Янковский говорил, что его популярность обусловлена требованиями времени - на смену романтикам и интеллектуалам 1960-х пришёл герой, ощущающий разлад с самим собой. Таковы бегущий от самого себя Сергей Макаров ("Полёты во сне и наяву"), тоскующий по навсегда потерянному дому Андрей Горчаков ("Ностальгия"), даже у "народного" барона Мюнхгаузена задор граничит с сомнением.

После распада Советского Союза Янковский один из немногих, кто избегал съёмок в рекламе. Для него в приоритете глубина и психологизм характера героя, как в образе Алексея Каренина в экранизации Сергея Соловьева и митрополита Филиппа в фильме "Царь" Павла Лунгина.

Янковский стал последним из отечественных деятелей культуры, кто получил звание народного артиста СССР в 1991 году.

Сейчас, когда дело Олега Ивановича продолжают и его сын Филипп, и внуки Иван и Елизавета, род Янковских считается одной из главных актерских династий.