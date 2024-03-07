Московский зоопарк показал ранний подъем панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка проснулась рано в четверг, 7 марта, и уже вовсю завтракает морковками. Новые снимки косолапой опубликовала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

© Telegram / Светлана Акулова

— Что же задумала наша Катюша, — подписала фото Акулова в своем Telegram-канале.

На снимках панденыш пристально уставилась на чем-то. В этот момент она даже забыла о морковке в лапах.

© Telegram / Светлана Акулова

5 марта генеральный директор зоосада опубликовала ролик с парным взвешиванием Катюши и ее мамы Диндин. На нем панды сначала вместе стоят у прутьев клетки, после чего Диндин решает посидеть на весах. Катюша, недолго думая, следует за своей родительницей.

Недавно Светлана Акулова ответила на главный вопрос подписчиков о вечно мокром хвостике малышки-панды Катюши. По словам Акуловой, медвежонок часто залезает в поилку, пока ее мама Диндин не приглядывает за малышкой. Кроме того, гендиректор зоосада поделилась кадрами с самым популярным досугом Катюши.