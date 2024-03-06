Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Самые дешевые квартиры в Москве расположены на востоке и юго-востоке города — у станций метро «Братиславская» и «Марьино». Районы столицы с самым выгодным жильем в разговоре с порталом Константин Анисимов.

Бюджетные варианты также представлены в новостройках района Люблино. Напротив же, самые дорогие лоты экспонируются на севере, западе и юго-западе Москвы. Это Ленинградский, Кутузовский, Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, а также Звенигородское шоссе. За «квадрат» в этих локациях просят в среднем 13-14 миллионов рублей. Как правило, это дома моложе 2000 года. Фонд 70-х годов оценивается в 12 миллионов за квадратный метр. Такой ценник эксперт объясняет обилием в районе парков и ведущих российских университетов.

Заметнее всего цены на жилплощадь снизились в Северо-Восточном округе Москвы. Стоимость квартир здесь приблизилась к 14 миллионам. До 15 миллионов подешевели лоты в Старой Москве. Располагая бюджетом до 10 миллионов рублей, поиски стоит сосредоточить на районах Сосенское, Люблино и Отрадное. Однако, как оказалось, квартиры в пределах этой суммы можно отыскать и в центре столицы.