Собянина призвали пустить туристические автобусы на выделенные полосы

Власти российской столицы призвали разрешить туристическим автобусам перемещаться по выделенным полосам на дорогах мегаполиса, чтобы облегчить работу с группами. Такую просьбу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе церемонии награждения выдающихся москвичек в преддверии Международного женского дня.

Ломидзе была удостоена звания «Почетный работник туризма города Москвы». Как пояснила свою инициативу одна из руководителей АТОР, в таком случае туристы получат возможность более оперативно добираться до разных достопримечательностей и локаций в мегаполисе.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сегодня езда по выделенным полосам в Москве разрешена только общественному транспорту и автомобилям такси.