Музей кино на ВДНХ проведет бесплатные экскурсии для женщин 8–10 марта

С 8 по 10 марта в Музее кино на ВДНХ проведут для женщин бесплатные экскурсии по выставке «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», сообщила пресс-служба учреждения.

«Посетить интерактивную выставку в сопровождении экскурсовода можно будет все праздничные выходные, с 8 по 10 марта. В каждый из дней пройдет по три экскурсии, сеансы начинаются в 13:00, 14:30 и 16:00. Спутники посетительниц музея тоже смогут войти в состав экскурсионной группы бесплатно – обилие интерактивных объектов и фотозон позволит не только поностальгировать, но и обновить социальные сети красивыми фото. <…> Количество мест в группах ограниченно, поэтому предварительная регистрация обязательна. Войти в состав группы без регистрации возможно будет при наличии свободных мест», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что материалы выставки относятся к фильмам «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», а также менее известным картинам режиссера.