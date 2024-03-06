Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет в Москве

В марте в Москве в 24-й раз пройдет Международный фестиваль «Триумф джаза», основанный народным артистом Игорем Бутманом в 2001 году. Фестиваль откроет масштабную программу празднования 25-летия Московского джазового оркестра под управлением маэстро.

Так, 9, 10 и 11 марта в Светлановском зале Международного дома музыки Бутман представит новые проекты с Оркестром и Квинтетом. Также на фестивале выступят выдающиеся музыканты со всего мира: Азиза Мустафа-Заде (Азербайджан), Akra Jazz Band ft. Ece Goksu (Турция), Mark Whitfield Quartet (США) и другие. Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.

9 марта страт программе даст выступление Антона Баронина Orchestra 2.0 и турецкого коллектива Akra Jazz Band ft. Ece Goksu. Сенсацией вечера станет театрально-музыкальный перформанс «Джаз от первого лица» в исполнении народных артистов России Алексея Гуськова и Игоря Бутмана в сопровождении Московского джазового оркестра.

Главным событием второго дня фестиваля будет выступление всемирно известной пианистки и вокалистки, победительницы конкурса имени Телониуса Монка Азизы Мустафа-Заде. Также 10 марта выступит Квинтет Игоря Бутмана и ILUGDIN TRIO & солисты OpensoundOrchestra.

В финальный день фестиваля впервые на «Триумфе джаза» выступит квартет гитариста из Нью-Йорка, лауреата премии «Грэмми» Марка Уитфилда. В этот же вечер совместную программу представят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Варвара Убель.

Традиционно в рамках фестиваля будет представлена общедоступная Образовательная программа. В прошлом году лейтмотивом просветительской программы Фестиваля была тема отражения джаза в других видах искусства.