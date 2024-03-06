Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет в Москве

В марте в Москве в 24-й раз пройдет Международный фестиваль «Триумф джаза», основанный народным артистом Игорем Бутманом в 2001 году. Фестиваль откроет масштабную программу празднования 25-летия Московского джазового оркестра под управлением маэстро.
Так, 9, 10 и 11 марта в Светлановском зале Международного дома музыки Бутман представит новые проекты с Оркестром и Квинтетом. Также на фестивале выступят выдающиеся музыканты со всего мира: Азиза Мустафа-Заде (Азербайджан), Akra Jazz Band ft. Ece Goksu (Турция), Mark Whitfield Quartet (США) и другие. Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.
9 марта страт программе даст выступление Антона Баронина Orchestra 2.0 и турецкого коллектива Akra Jazz Band ft. Ece Goksu. Сенсацией вечера станет театрально-музыкальный перформанс «Джаз от первого лица» в исполнении народных артистов России Алексея Гуськова и Игоря Бутмана в сопровождении Московского джазового оркестра.
Главным событием второго дня фестиваля будет выступление всемирно известной пианистки и вокалистки, победительницы конкурса имени Телониуса Монка Азизы Мустафа-Заде. Также 10 марта выступит Квинтет Игоря Бутмана и ILUGDIN TRIO & солисты OpensoundOrchestra.
В финальный день фестиваля впервые на «Триумфе джаза» выступит квартет гитариста из Нью-Йорка, лауреата премии «Грэмми» Марка Уитфилда. В этот же вечер совместную программу представят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Варвара Убель.
Традиционно в рамках фестиваля будет представлена общедоступная Образовательная программа. В прошлом году лейтмотивом просветительской программы Фестиваля была тема отражения джаза в других видах искусства.
«Образовательная программа "Триумфа джаза" — это пространство для самых неожиданных решений. С середины февраля до начала марта можно полюбоваться историей фестиваля "Детский Триумф джаза" на фотовыставке на Страстном бульваре — в этом году проекту 10 лет. Часть образовательной программы уже прошла — ее посетили более 1000 человек. 7 марта в Российской государственной библиотеке пройдет совершенно уникальное мероприятие — солист Московского джазового оркестра Олег Аккуратов представит первый музыкально-поэтический перфоманс. Он интересуется поэзией, сам пишет стихи, и в рамках Образовательной программы впервые представит этот проект в стенах культовой библиотеки», — рассказал директор фестиваля «Триумф джаза» Роман Христюк.