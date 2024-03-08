Парковки в столице будут бесплатными 8 и 9 марта

В честь Международного женского дня припарковаться на улицах столицы можно бесплатно, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«8 и 9 марта парковка бесплатная на всех улицах города. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час», – говорится в сообщении.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме все дни, добавили в пресс-службе.