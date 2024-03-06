В Москве пройдет выставка «Москва без окраин»

Музей Москвы 7 марта открывает новую выставку проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию и репрезентации отдельных районов столицы.

© пресс-служба Музея Москвы

Экспозиция расскажет о районе Очаково-Матвеевское, расположенном на западе Москвы. Партнером выставки выступила компания «ПИК», которая строит на территории района Очаково-Матвеевское новый жилой кластер.

«Ключом к пониманию специфики района в экспозиции стал слоган "Части целого". Очаково-Матвеевское включает девять территорий, отделенных друг от друга артериями рек, дорог и железнодорожными путями. История одних связана с сельскими и природными ландшафтами, других — с промышленными предприятиями. В 1960-е годы эти территории начали активно застраиваться и развиваться, процесс продолжается и по сей день — промзоны сменяются новыми кварталами, инфраструктура которых призвана "собрать" район в единое целое», — рассказали организаторы.

© Фото: пресс-служба Музея Москвы

© Фото: пресс-служба Музея Москвы

© Фото: пресс-служба Музея Москвы

© Фото: пресс-служба Музея Москвы

На выставке разным территориям внутри района будут присвоены наборы тегов: «деревни и села», «промышленность», «природа» и «новое жилье». С помощью этих тегов посетители смогут найти сходства и различия между частями района — например, на одних территориях раньше располагались деревни, а на других — промышленные производства. Кроме того, экспозиция расскажет про значимые культурные и архитектурные места Очаково-Матвеевского — Центральный научно-исследовательский институт «Дельфин», круглый дом и ансамбль Веерной улицы, Храм святителя Димитрия Ростовского в Очакове и многие другие.

Музейные экспонаты дополнят новыми материалами, которые собрали кураторы выставки во время интервью с горожанами — это воспоминания и предметы из семейных архивов. В проекте приняли участие более 50 жителей района, среди которых краеведы Ольга Вологина, Михаил Простов, Александра Евдокимова и Геннадий Хоботов, советский каскадер Владимир Жариков, проживающий в Доме ветеранов кино, участницы хора «Матвеевские бабульки» Любовь Малахова, Вета Сухотина, Лидия Баскова и его руководитель Светлана Дериземля, а также директор музыкальной школы им. М. Таривердиева Анжела Феонина и преподаватель музыки Маргарита Фролова.