Открыта регистрация на фестиваль студенческого КВН «Молодежь Москвы»

В нем примут участие более 250 команд из разных городов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

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С 18 по 22 марта в столице пройдет фестиваль студенческого КВН «Молодежь Москвы». В нем примут участие более 250 команд из разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ижевска, Тамбова, Новосибирска, Калининграда и многих других, а также из Казахстана и Белоруссии. Традиционно праздник юмора состоится в Московском молодежном центре «Планета КВН».

«Фестиваль привлекает внимание большого количества талантливых ребят не только из Москвы, но и из других регионов России. Мероприятие становится стартом для каждого молодого человека, который мечтает попасть на большую сцену КВН. Мы очень рады наблюдать, что ежегодно наш фестиваль позволяет реализовывать потенциал молодежи», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Для участия команды должны подготовить один конкурс — «Приветствие», в котором они продемонстрируют зрителям свои таланты и чувство юмора. Выступления оценят члены жюри, среди которых представители Высшей и Премьер-лиги Международного союза КВН.

Как сообщил директор фестиваля Рубен Партевян, с каждым годом число заявок для участия в конкурсе увеличивается, в этот раз поступило их рекордное количество. Регистрируются команды не только из вузов, но и из колледжей, а также от общественных объединений и организаций.

Подать заявку и узнать подробности мероприятия можно на официальном сайте. К мероприятию можно присоединиться в качестве зрителя, бесплатные билеты на игры появятся на сайте.

Фестиваль проводится при поддержке проекта «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.