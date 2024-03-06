В Москву пришли зимние морозы

Зимние морозы пришли в столичный регион минувшей ночью
Зимние морозы пришли в столичный регион в ночь на среду, 6 марта, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, установившаяся температура больше характерна для января.
"На опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,3 градуса, что на 3 градуса ниже климатической нормы. В Подмосковье холоднее всего было в Электростали – минус 13,6 градуса, в Клину – минус 14,1 градуса, Толстопальцево – минус 15,1 градуса", – приводит РИА Новости его слова.
При этом, как отметил эксперт, самую низкую температуру в европейской части РФ зафиксировали в Коми – минус 29,5 градуса. В свою очередь, столбики термометров в Кировской области показали минус 22,4 градуса, в Костромской области – минус 21,3 градуса, а в Пермском крае – минус 23,5 градуса.
При этом жителей столицы предупреждают, что ночь на четверг, 7 марта, станет самой холодной на текущей неделе.
По прогнозам синоптиков, будет малооблачно, воздух охладится до минус 10–15 градусов, местами ожидается температура до минус 18 градусов. Однако в полдень будет от минус 4 до 1 градуса. В результате средний фон температур окажется на 3–5 градусов ниже нормы.