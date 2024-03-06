В Москву пришли зимние морозы

Зимние морозы пришли в столичный регион в ночь на среду, 6 марта, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, установившаяся температура больше характерна для января.

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"На опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,3 градуса, что на 3 градуса ниже климатической нормы. В Подмосковье холоднее всего было в Электростали – минус 13,6 градуса, в Клину – минус 14,1 градуса, Толстопальцево – минус 15,1 градуса", – приводит РИА Новости его слова.

При этом, как отметил эксперт, самую низкую температуру в европейской части РФ зафиксировали в Коми – минус 29,5 градуса. В свою очередь, столбики термометров в Кировской области показали минус 22,4 градуса, в Костромской области – минус 21,3 градуса, а в Пермском крае – минус 23,5 градуса.

При этом жителей столицы предупреждают, что ночь на четверг, 7 марта, станет самой холодной на текущей неделе.

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно, воздух охладится до минус 10–15 градусов, местами ожидается температура до минус 18 градусов. Однако в полдень будет от минус 4 до 1 градуса. В результате средний фон температур окажется на 3–5 градусов ниже нормы.