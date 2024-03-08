Москвичам рассказали о погоде 8 марта

В пятницу, 8 марта, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 10 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что сугробы в столице растают не раньше 2–3 апреля. Синоптик отметила, что сейчас оттепель и снеготаяние в городе прекратились.

До этого синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что в ближайшие дни в Москве и области будет ясная погода. Специалист спрогнозировал, что до конца этой недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, будет частое солнце.