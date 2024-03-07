Москвичам рассказали, как город отметит 8 Марта

В праздничные выходные в столице подготовили сотни мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Подробнее о них рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы в четверг, 7 марта.

© Вечерняя Москва

Праздничный видеоролик будет транслироваться на цифровых билбордах, а яркие открытки традиционно появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. На куполе инфоцентра парка «Зарядье» расцветет цифровой сад.

Также состоится традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы подарят представительницам прекрасного пола около 150 тысяч цветов. С 8 по 10 марта главными точками притяжения на культурной карте столицы станут ВДНХ, парки, музеи и усадьбы, кинотеатры, театральные и концертные залы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во всех центрах московского долголетия также пройдет праздничная программа, приуроченная к Международному женскому дню. Так, в ЦМД «Замоскворечье» 7 марта в 11:00 пройдет занятие по каллиграфии. В 12:00 в центре «Лефортово-2» состоится интеллектуальная викторина «Это все о них», а в «Крюково» покажут спектакль «Без женщин жить нельзя на свете, нет!».

Для удобства жителей города 8 и 9 марта парковка на всех столичных улицах будет бесплатной.