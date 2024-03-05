Поэтажные карты Музея Победы появились в 2ГИС

Поэтажные планы Музея Победы стали доступны в геосервисе 2ГИС. Об этом во вторник, 5 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы

На схеме отмечены диорамы, постоянные экспозиции, залы, скульптуры, а также инфраструктура музея.

— Теперь посетителям будет еще проще ориентироваться в многообразии наших залов и экспозиций. Переключая планы этажей, можно увидеть, где находится нужный зал, а также найти важные объекты, — рассказали представители Музея Победы.

Выставка, посвященная 80-летию учреждения орденов и медалей Ушакова и Нахимова, открылась накануне в Музее Победы. Гости узнают об истории появления «морских» наград и о людях, удостоенных их. В экспозиции собраны ордена Ушакова и Нахимова, которыми присуждались за выдающиеся заслуги в руководстве боевыми операциями.