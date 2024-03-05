Фестиваль «Территория женщин» пройдет в Москве в преддверии 8 Марта
Специализированный центр занятости «Моя карьера» подготовил фестиваль «Территория женщин», который пройдет 7 марта. Об этом сообщил директор столичной службы занятости населения, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.
— Накануне 8 Марта мы приглашаем представительниц прекрасного пола на фестиваль «Территория женщин», где их ждут встречи с работодателями, разнообразные деловые игры по личностному развитию и формированию своего бренда. Участницы получат практические советы: как устанавливать контакт с другими людьми, находить вдохновение для достижения целей и совершенствовать навык самопрезентации, — рассказал он.
Мероприятия стартуют в 10:00. Участницам предложат поучаствовать в любой из трех деловых игр: «Сила слова», «Женские ресурсы» и «Личный бренд», передает официальный сайт мэра Москвы.
С 8 по 10 марта столичные парки, культурные центры, музеи и кинотеатры подготовили программу мероприятий, посвященных Международному женскому дню.
Кроме того, в честь 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтеров подарят москвичкам цветы более чем на 100 площадках города.