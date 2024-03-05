Фестиваль «Территория женщин» пройдет в Москве в преддверии 8 Марта

— Накануне 8 Марта мы приглашаем представительниц прекрасного пола на фестиваль «Территория женщин», где их ждут встречи с работодателями, разнообразные деловые игры по личностному развитию и формированию своего бренда. Участницы получат практические советы: как устанавливать контакт с другими людьми, находить вдохновение для достижения целей и совершенствовать навык самопрезентации, — рассказал он.