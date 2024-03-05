Адреса присвоены 11 объектам жилого квартала в Даниловском районе

Присвоены адреса 11 объектам жилого квартала в Даниловском районе, строительство которых находится в завершающей стадии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«В Даниловском районе столицы комплексу многоквартирных домов, образующему крупный жилой квартал, присвоены адреса. Он возводится рядом со спортивным кластером, в состав которого войдет обновленный стадион «Торпедо». Шесть секций зарегистрированы по адресу: ул. Эдуарда Стрельцова, д. 2, корп. 1, а еще пять – по адресу: ул. Эдуарда Стрельцова, д. 2, корп. 2», – приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

На основании распоряжений департамента информацию внесли в Адресный реестр объектов недвижимости Москвы, а также передали в Федеральную информационную адресную систему.

Ранее Проектируемым проездам №1266 и 1267, расположенным недалеко от стадиона «Торпедо», в память о футболистах были присвоены наименования – ул. Эдуарда Стрельцова и ул. Виктора Маслова. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что жилые корпуса планируется ввести в эксплуатацию до конца июня 2024 года. Их общая площадь превысит 282 тыс. кв. м. Кроме того, будет выполнено комплексное благоустройство на территории площадью 3,2 га.

В пресс-службе отметили, что концепция редевелопмента в районе Симоновской набережной предполагает строительство трех жилых кварталов с авторской архитектурой и развитой спортивной инфраструктурой. На сегодня в данной локации ряд проектов уже реализован, часть находится в активной стадии строительства, а также в стадии подготовки к началу работ.