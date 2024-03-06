Дни проекта «Молодежь Москвы» пройдут более чем в 80 вузах и колледжах столицы

Самые активные студенты смогут присоединиться к команде проекта и стать его амбассадорами.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Дни проекта «Молодежь Москвы» начнутся в вузах и колледжах столицы 15 марта. Студентов познакомят с городскими программами и мероприятиями, ориентированными на молодых людей. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Впервые открытые презентации молодежных программ прошли в московских вузах и колледжах в феврале прошлого года. С тех пор участниками таких интерактивов стали порядка 25 тысяч студентов. Новый сезон акции охватит больше 80 учебных заведений», — рассказала Наталья Сергунина.

Среди них Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский колледж геодезии и картографии.

На каждой площадке представят ключевые молодежные проекты столицы. Студенты узнают о платформе «ВРаботе», объединении «STOлица» и ресурсном центре «Мосволонтер». Кроме того, их познакомят с образовательной программой «МедиаДвиж», сообществом уличных художников «Стены», командой комиков «Stand Up лига» и другими проектами.

Для участников подготовили задания. Например, во время игры «Я знаю Москву!», подготовленной командой экскурсоводов «Места Москвы», участникам предложат правильно расположить магниты с достопримечательностями на карте столицы. У стенда акселератора «Округа. Вузы» посетителей ждет проектная дженга. На каждом вытащенном бруске будут написаны вводные данные, по которым нужно придумать собственную социально значимую инициативу. Авторы лучших идей получат подарки.

Особое внимание уделят событиям, запланированным на 2024 год. Среди них конкурсы «Московские мастера. Молодежка», «Молодежная столица в эфире», «Мисс и мистер студенчество Москвы», фестиваль «Московская студенческая весна» и спортивное состязание «Лига универов».

Самые активные студенты смогут присоединиться к команде «Молодежи Москвы» и стать амбассадорами проекта. Ребятам предстоит самостоятельно знакомить студентов с возможностями, которые город предоставляет молодым людям. Например, с разнообразными акциями, полезными ресурсами, инновационными площадками, образовательными программами и масштабными мероприятиями. Благодаря им в декабре прошлого года Москва получила звание молодежной столицы России.

«Статус амбассадора позволяет реализовать личные инициативы. Передо мной открывается огромное количество возможностей для того, чтобы помогать в развитии любимого города», — поделился студент второго курса Академии государственной противопожарной службы МЧС России Егор Квасников.

Анастасия Сертакова, студентка первого курса Российского государственного гуманитарного университета, рассказала, что участие в проекте помогает ей постоянно развиваться — статус амбассадора стимулирует становиться лучше, получать навыки и развивать новые компетенции.

«Проект дает невероятные возможности: от участия в масштабных мероприятиях города до реализации собственных идей. Нигде я не видела такой комфортной среды для саморазвития», — отметила Елена Зайцева, второкурсница колледжа многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В марте проекту «Молодежь Москвы» исполняется четыре года. За это время организовано более 3,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше двух миллионов человек.