Москвичам рассказали о погоде 5 марта

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура воздуха до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 2 градусов тепла. В ночь на среду температура составит до минус 9 градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.