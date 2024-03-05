Москвичам рассказали о погоде 5 марта

В Москве ожидается до 2 градусов тепла
Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура воздуха до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 2 градусов тепла. В ночь на среду температура составит до минус 9 градусов.
Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов, местами - до минус 15 градусов.