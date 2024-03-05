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В Москве ожидается до 2 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура воздуха до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Москвичам рассказали о погоде 5 марта
© ТАСС

Днем в столице температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 2 градусов тепла. В ночь на среду температура составит до минус 9 градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов, местами - до минус 15 градусов.

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