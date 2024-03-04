Чебурашка прощается с Москвой!

Шоу-мюзикл «Чебурашка», созданный по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката, прощается с Москвой. Последние спектакли нашумевшей постановки от режиссера Нины Чусовой на музыку Сергея Жукова пройдут 16 и 17 марта. С момента премьеры в парке «Остров мечты» шоу посмотрели более 170 000 зрителей, состоялись гастроли по России и вышел официальный саундтрек мюзикла.
«Как здорово, что Чебурашка, который является кумиром старшего поколения, знакомится с нынешним поколением через театральное представление. Шоу интересное, интерактивное, учит доброму, светлому, радостному, дарит веру в чудо», поделилась Елена Кулецкая.
«Мы пришли сюда всей семьей: с моим крестником, с моим сыном. Я восхищаюсь тем, что историю про Чебурашку перенесли на сцену. У меня сын Федор высидел два антракта и уже попросил снова прийти на шоу. Когда у проекта такие люди, как Сергей Жуков и Нина Чусова, то безусловно не может быть никак иначе. Мне очень нравятся спецэффекты, невероятные трюки, которые исполняют артисты Цирка Дю Солей», отметила Женя Малахова.
Наталья Подольская призналась: «Потрясающее шоу, мы все под большим впечатлением. Я как мама и как артистка очень рада, что на нашей сцене стали появляться такие качественные и классные проекты для семейного зрителя: с декорациями, которые передвигаются, со спецэффектами, с экранами. А какие потрясающие артисты! У главного героя такой трогательный номер – он поет песню и перед глазами зрителей кадры из фильма».
На протяжении всего действа зрителей ждет с десяток вау-эффектов: головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil, масштабные декорации и зрелищная анимация на гигантских экранах, полеты на вертолете прямо над сценой, прыжки на высоту 6 метров, 50 сальто назад, жонглирование опасными ножами, интерактив со зрителями по всему залу, зажигательная дискотека для детей прямо в зале в финале шоу.
Ушастому главному герою и его друзьям предстоит побывать на шоколадной фабрике, вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план зловредной Шапокляк. Добрая сказка с любимым героем не оставит равнодушным ни одного зрителя!
Режиссером постановки выступила лауреат театральной премии «Золотая маска» Нина Чусова. В шоу задействовано 52 артиста, включая актеров популярных мюзиклов, чемпионов мира по акробатике и цирковых артистов. Постановщиком проекта выступил Андрей Кольцов, известный цирковой режиссер, солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедию циркового искусства. Песни к спектаклю написал композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков.
Успейте попрощаться с самым масштабным детским мюзиклом театрального сезона!
Последние спектакли: 16 и 17 марта
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