Чебурашка прощается с Москвой!

«Мы пришли сюда всей семьей: с моим крестником, с моим сыном. Я восхищаюсь тем, что историю про Чебурашку перенесли на сцену. У меня сын Федор высидел два антракта и уже попросил снова прийти на шоу. Когда у проекта такие люди, как Сергей Жуков и Нина Чусова, то безусловно не может быть никак иначе. Мне очень нравятся спецэффекты, невероятные трюки, которые исполняют артисты Цирка Дю Солей», отметила Женя Малахова.