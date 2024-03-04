Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Результаты развития столицы в 2023 году одни из лучших за всю современную историю города. Об этом в понедельник, 4 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава города отметил, за последние 13 лет в городе в 10 раз снизилось количество разбоев, в 14 раз — грабежей, в 35 раз — общее количество квартирных краж. При этом по сравнению с 2010 годом число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось в 2,7 раза. Существенный вклад в профилактику правонарушений вносит городская система видеонаблюдения — порядка 230 тысяч видеокамер на объектах городской инфраструктуры. С 2020 года в городе работает система с использованием технологии распознавания лиц.

Также с 2015 года в Москве в 13 раз снизилось количество краж и угонов автомобилей. Этого удалось достичь благодаря специальной системе «Паутина», применяемой для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации. Ее разработали в столице, а на сегодняшний день к «Паутине» подключены все регионы страны, за исключением новых территорий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Результаты развития столицы и роста производства в ряде ключевых отраслей в 2023 году стали одними из лучших за всю историю города. «Вечерняя Москва» собрала основные заявления из доклада главы города российскому лидеру.