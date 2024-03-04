Женщины бесплатно смогут посетить ржевский филиал Музея Победы 8 марта

Вход в ржевский филиал Музея Победы 8 марта для женщин будет свободным. Учреждение включает в себя музей «Ставка Сталина» и мемориал Советскому солдату с музейным павильоном. Об этом в понедельник, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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— В преддверии Международного женского дня, 6 марта, в «Ставке Сталина» мы проведем лекцию «Гимн ржевским женщинам» для студентов местных колледжей, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия гости узнают о почитаемых во Ржеве женщинах-святых, о возросшей роли женщин в обществе после революции 1917 года, а также о ржевитянках — участницах Великой Отечественной войны и многом другом.

Среди прочего гости Ржевского мемориала Советскому солдату могут посетить музейно-выставочный павильон, в котором можно ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, а также с рассказами и воспоминаниями участников Ржевской битвы. Кроме того, там можно посмотреть раритеты, найденные на местах боев в Тверской области.

В свою очередь в музее «Ставка Сталина» посетители увидят обновленную экспозицию, которая рассказывает о событиях марта–августа 1943 года, об итогах Ржевской битвы и о том, как она повлияла на дальнейший ход Великой Отечественной войны. Также в рамках выставки рассказывается о поездке Сталина на Калининский фронт и встрече с командующим Еременко, во время которой был утвержден план Смоленской наступательной операции.

В честь 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтеров подарят москвичкам цветы более чем на 100 площадках города.