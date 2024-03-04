Собянин доложил Путину о результатах социально-экономического развития Москвы

Результаты развития столицы в 2023 году одни из лучших за всю современную историю города. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на рабочей встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он доложил главе государства об основных результатах социально-экономического развития Москвы в 2023 году и планах дальнейшей реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

«Результаты 2023 года в Москве, я думаю, одни из самых лучших за всю современную историю. Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации. Те проекты, которые мы с Вами открывали, — Большая кольцевая линия метро, скоростной диаметр — очень хорошо работают. Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки один миллион 300 тысяч человек. По скоростному диаметру — 400 тысяч машин ежедневно. Если даже посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — рассказал Сергей Собянин.

Владимир Путин подчеркнул, что экономика столицы тесно взаимосвязана со всей экономикой страны.

«Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить», — отметил Владимир Путин.

Столичная экономика демонстрирует устойчивый рост. В 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 триллиона рублей. Это в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года с 2009 по 2011-й (2,3 триллиона рублей).

«Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря Вашей поддержке, Правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма», — подчеркнул Мэр Москвы.

Локомотивом развития экономики является обрабатывающая промышленность столицы. По итогам 2023 года город поставил абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3 процента. Это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.

В 2023 году объем отгруженных товаров промышленных предприятий города составил 10,6 триллиона рублей, что на 55 процентов выше (в сопоставимых ценах), чем в 2016-м. За этот период доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Москвы в общем объеме валовой добавленной стоимости промышленности России выросла с 16 до 25 процентов.

Хорошая динамика наблюдается по многим отраслям. В 3,5 раза увеличился выпуск одежды, в 2,1 раза — электрического оборудования. На подъеме производство в таких ключевых отраслях, как фармацевтика (рост 40,3 процента), автомобилестроение (рост 40,4 процента), микроэлектроника (рост 25,2 процента).

Крупнейшим центром отечественной микроэлектроники является Зеленоград. Там на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» реализуется ряд важнейших проектов, включая организацию производства фотонных интегральных схем, микроэлектронных компонентов и фотошаблонов. В планах Правительства Москвы — активное развитие микроэлектроники, суммарные инвестиции до 2028 года составят почти 184 миллиарда рублей.

Быстрыми темпами развивается новая отрасль — беспилотная авиация. Точкой ее развития стала новая площадка особой экономической зоны «Технополис Москва» — индустриальный парк «Руднево». Здесь по поручению Владимира Путина открылся Федеральный центр беспилотных авиационных систем и заработал первый в стране Центр коллективного пользования. В будущем в составе федерального центра появится лабораторно-исследовательский центр для проведения аэродинамических и цифровых испытаний технологий беспилотников, летно-испытательный комплекс для выполнения полетов экспериментальных беспилотников и легких гражданских вертолетов, а также учебно-методический центр.

В 2023 году началось строительство первой в России гигафабрики по производству литийионных аккумуляторных батарей для электротранспорта в Красной Пахре (ТиНАО) — крупнейшего профильного предприятия в стране. Это часть масштабной работы по созданию и развитию московского кластера электромобилестроения, которую город проводит также по поручению Владимира Путина. К выпуску продукции для электробусов, электромобилей, в первую очередь марки «Москвич», и других видов электротранспорта планируется приступить в 2025 году.

Важный индикатор высокой экономической активности Москвы — рост объемов ввода недвижимости. В целом за 2021–2023 годы в столице введено в эксплуатацию 44,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это в 3,7 раза больше, чем за три года с 2009 по 2011-й. В том числе в 2023 году было построено 15,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Примерно половину вводимой недвижимости составляет жилье — 21,9 миллиона квадратных метров в 2021–2023 годах, в том числе 7,3 миллиона квадратных метров в 2023-м. Вторая половина — социальные объекты и коммерческая недвижимость, обеспечивающая создание новых мест приложения труда. Это в том числе промышленные технопарки, производственные и офисно-деловые здания, торгово-развлекательные центры, детские сады, школы и поликлиники. Суммарные инвестиции в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда превысят один триллион рублей.

Один из приоритетов Правительства Москвы — переселение москвичей из некомфортного и ветшающего жилья. В новые дома, построенные по программе реновации, переселились или находятся в процессе переезда более 150 тысяч жителей пятиэтажек. К 2027 году планируется построить комфортное жилье еще для 350 тысяч участников программы.

Московские предприятия отрасли автомобилестроения увеличили объемыОбъем производства продуктов питания в столице вырос более чем на 38 процентов

Транспорт

Прошедший 2023 год стал знаковым для транспортного комплекса Москвы. В столице успешно завершилось сразу несколько мегапроектов мирового уровня.

Открылось сквозное движение по крупнейшему в мире 70-километровому метрокольцу — БКЛ — с 31 станцией. Сегодня по БКЛ ежедневно совершается 1,3 миллиона поездок. Ожидается, что в 2025 году их число вырастет до 2,3 миллиона.

В рамках развития наземного метро открылось движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». С начала их работы пассажиропоток увеличился на рекордные 33 процента и 21 процент соответственно.

Крупнейшим дорожным проектом стал Московский скоростной диаметр, связавший север с юго-востоком и югом столицы. Ежедневно по нему проезжает 400 тысяч автомобилей. Трасса уверенно вошла в тройку наиболее востребованных автодорог города.

Благодаря проспекту Багратиона — построенной на частные средства новой вылетной магистрали на западе столицы — путь от МКАД до Московского международного делового центра «Москва-Сити» стал втрое быстрее.

Мегапроекты, которые реализуются в Москве, не только улучшают транспортное обслуживание жителей столичной агломерации, но и приносят большой экономический эффект. Они стимулируют развитие прилегающих территорий и бизнеса, рост темпов и объемов строительства недвижимости.

В частности, суммарная экономическая отдача от Большой кольцевой линии метро с начала строительства и до 2023 года включительно составила 2,1 триллиона рублей — именно столько дополнительных налогов поступило в бюджет Москвы (0,83 триллиона рублей), а также в федеральный бюджет и внебюджетные фонды (1,23 триллиона рублей). По оценкам, до 2035 года благодаря БКЛ в бюджеты всех уровней поступит 7,2 триллиона рублей.

В планах Правительства Москвы — дальнейшее развитие транспортного каркаса города. В 2024–2026 годах планируется построить Троицкую линию метро, а также 265 километров новых дорог и перейти к активному строительству Рублево-Архангельской линии.

Кроме того, Москва примет активное участие в развитии Центрального транспортного узла. Благодаря развитию железнодорожного транспорта до шести раз снизится время ожидания поездов, связывающих столицу с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России.

Безопасность и видеоаналитика

Москва — один из самых безопасных мегаполисов мира.

За последние 13 лет общее количество квартирных краж сократилось в 35 раз, разбоев — в 10 раз, грабежей — в 14 раз. Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом.

Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения, насчитывающая около 230 тысяч видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры. На ее основе с 2020 года работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. С помощью этой системы было установлено более 26 тысяч человек, находящихся в розыске.

Кроме того, начиная с 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей — с 8739 до 676 случаев в год. Этому способствует специальное программное обеспечение «Паутина» — специальная система для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанная в столице при поддержке Правительства Москвы. На сегодняшний день к ней подключены все регионы страны (за исключением новых территорий).

«МЭШ» как единая цифровая образовательная среда

Правительство Москвы уделяет особое внимание повышению качества и доступности столичного образования. Ключевым технологическим инструментом для решения этой задачи является «Московская электронная школа» — единая цифровая образовательная среда для учителей, учеников и родителей, охватывающая все школы столицы.

Ключевые сервисы «МЭШ» — «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Библиотека», карта «Москвенок», «Портфолио учащегося». Во время учебного года пользователи ежедневно обращаются к разным разделам электронных сервисов в среднем более 4,5 миллиона раз.

Библиотека «МЭШ» насчитывает 1,6 миллиона единиц образовательного контента, включая сценарии уроков, видеоуроки, тестовые задания, учебные пособия, рабочие тетради, художественную литературу, виртуальные лаборатории, интерактивные приложения.

По решению Правительства России «МЭШ» стала технологической основой для создания регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

В настоящее время подсистемы и цифровые сервисы «МЭШ» работают в Калужской и Московской областях, Республике Татарстан. В ближайших планах — внедрить платформу «Моя школа» в Тюменской области и Республике Дагестан.

Москва — мировая столица кино

Москва является крупнейшим центром отечественной и одним из ведущих центров глобальной киноиндустрии.

В столице снимается 90 процентов российских фильмов — около 260 проектов ежегодно. В киноотрасли города функционируют более 10 тысяч организаций.

Бурный рост этой креативной индустрии должен быть поддержан адекватным развитием соответствующей инфраструктуры: павильонов и натурных площадок для съемок кино, монтажных студий и так далее.

На решение этой задачи направлен один из крупнейших городских проектов «Москва — город кино».

Он состоит из нескольких частей.

1. Кинопарк «Москино».

Создание крупнейшего в мире кинопарка для натурных съемок и значимой точки туристического притяжения для гостей со всего мира.

Площадь кинопарка, расположенного в ТиНАО, составит 1113 гектара. На этой обширной территории предполагается разместить 64 натурные съемочные площадки и павильона, среди которых будут знаковые улицы Москвы разных эпох, улицы европейских городов, средневековые постройки, фрагмент древнерусской крепости, русская деревня, ковбойский городок, сказочный город, замок с садом, город будущего, вокзал, аэропорт и другие наиболее востребованные для съемок декорации. Все объекты предназначены для многократного использования, что значительно удешевляет и ускоряет процесс съемок. При этом их легко доработать и модифицировать под конкретные проекты.

Также в составе кинопарка будут функционировать:

— складские помещения и мастерские для изготовления декораций;

— образовательный кластер;

— объекты общественного питания;

— административно-бытовые корпуса.

В рамках первой очереди создания кинопарка на площади 180 гектара построено 12 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

В 2023 году в кинопарке «Москино» было снято 13 фильмов и сериалов — примерно две тысячи минут контента. Среди них фильмы «ГДР», «Постучись в мою дверь», «По зову сердца», «А у нас во дворе», «Враг у ворот».

Создание второй и третьей очередей кинопарка планируется до 2030 года.

2. Кинокластер полного цикла «МЕТМАШ».

В марте 2023 года Правительство Москвы приступило к реорганизации территории бывшего Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени академика А.И. Целикова (ВНИИМЕТМАШ), расположенной на Рязанском проспекте недалеко от станции метро «Стахановская».

На площади 48,9 гектара планируется создать инновационный кластер, объединяющий индустрии кино, моды и культурно-общественные пространства.

Инфраструктура «МЕТМАШа» будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы кинокомпаний, мультимедиацентр, мастерские декораций, центр материалов, дом костюма и реквизита и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства кино- и видеоконтента.

В рамках первой очереди проведена реконструкция 10 строений, в которых будут открыты павильоны для съемок кино и рекламы, высокотехнологичные XR-павильоны с возможностью использования передовых технологий виртуальной реальности, дом костюма и реквизита «Жар-птица» — высокотехнологичные складские помещения, уникальный музей кинотехники и другие объекты.

В 2023 году здесь снято 15 проектов — свыше 1,4 тысячи минут контента. Среди них картины «Абрек», «Тетя Марта — 2», «Недетское кино», «Последний богатырь. Наследие».

3. Возрождение Киностудии имени Максима Горького.

Киностудия имени Максима Горького, созданная в 1915 году, — одна из старейших в России. Ее золотая коллекция насчитывает сотни фильмов, составляющих культурное наследие России. Это «А зори здесь тихие…», «Добровольцы», «Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо», «Тихий Дон», «Офицеры», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе», «Морозко», «Вам и не снилось…», «Королевство кривых зеркал», «Гостья из будущего» и другие.

Как и другие государственные производители кино, студия не избежала упадка 90-х годов. Долгое время она почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии.

В последние годы при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и благодаря усилиям новой управленческой команды была начата модернизация студийного комплекса и восстановление киностудии. В результате в столице будет создана еще одна креативная площадка со всем необходимым для полного цикла производства кино.

Площадь инфраструктуры планируется увеличить втрое — до 110 тысяч квадратных метров.

Масштабное обновление киностудии — это современные киносъемочные павильоны и студии для производства ТВ-контента, студии и инфраструктура для цифровых технологий и создания цифрового контента, детско-юношеский креативный кластер, производство научно-популярного и детско-юношеского кино, анимация.

В 2023 году здесь открылись шесть цифровых креативных студий и новый павильон виртуального продакшена.

В 2024 году в историческом здании, расположенном на улице Эйзенштейна, начнет работу музей Киностудии имени Максима Горького, где, наряду с постоянной экспозицией, будут размещаться временные выставки.

За последние четыре года киностудия произвела и выпустила в свет более 50 игровых и неигровых фильмов и сериалов — это свыше пяти тысяч минут контента.

Среди новых фильмов собственного производства и совместного производства с другими кинокомпаниями — «Письмо Деду Морозу», «Чижик-пыжик возвращается», «Повелитель ветра», «Кукольник», «Елки-иголки», «Мой папа — вождь». А также возрожденный киножурнал «Хочу все знать», популярные документальные сериалы «Советский дизайн», «Кому на Руси шить хорошо».

4. Московская цифровая киноплатформа.

Проект, не имеющий аналогов в мире. Московская цифровая киноплатформа призвана стать единой точкой доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для кинопроизводства. В их числе аренда павильонов и студий, организация съемок в знаковых местах и на объектах, аренда костюма, реквизита и оборудования, а также доступ ко всем образовательным учреждениям в сфере кино в Москве.

Использование платформы позволяет кардинально изменить подход к согласованию съемок в городе — аренда павильона или площадки становится такой же простой, как бронирование гостиничного номера.

В пилотном режиме цифровая киноплатформа начала работать в сентябре 2023 года. За это время было принято свыше двух тысяч обращений.

Более половины заявок связано с бронированием площадок для съемок в городе. Исторические и современные улицы, усадьбы, особняки, парки, музеи, библиотеки, вузы — на платформе сегодня можно выбрать 383 площадки, и их перечень постоянно пополняется.