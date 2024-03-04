В Москве появятся еще три линии и 39 станций метро. Куда дойдет метро?
Еще три новые линии и 39 станций запустят в столичном метрополитене к 2030 году, сообщает Telegram-канал дептранса Москвы.
С 2011 года в городе уже появилось более 100 станций метро и МЦК. Новая Троицкая линия свяжет Новую Москву с ЮАО и ЮЗАО, еще одна - Рублево-Архангельская линия появится у жителей запада Москвы, а с запуском Бирюлевской линии подземка впервые придет в Восточное и Западное Бирюлево.
Между тем в планах города продлить некоторые действующие линии. Например, на Сокольнической запустят станцию "Потапово".
"С открытием Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий у миллионов москвичей появится метро в пешей доступности. На дорогах и в наземном городском транспорте станет еще свободнее. Благодаря расширению рельсового каркаса поездки 1 млн пассажиров в сутки станут комфортнее и до 30% быстрее", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.