В Москве появятся еще три линии и 39 станций метро. Куда дойдет метро?

Еще три новые линии и 39 станций запустят в столичном метрополитене к 2030 году, сообщает Telegram-канал дептранса Москвы .

С 2011 года в городе уже появилось более 100 станций метро и МЦК. Новая Троицкая линия свяжет Новую Москву с ЮАО и ЮЗАО, еще одна - Рублево-Архангельская линия появится у жителей запада Москвы, а с запуском Бирюлевской линии подземка впервые придет в Восточное и Западное Бирюлево.