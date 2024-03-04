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В Москве создадут сеть специализированных клиник для женщин

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о планах по созданию сети центров женского здоровья. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В Москве создадут сеть специализированных клиник для женщин
© РИА Новости

«В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках», — заявила Ракова.

Она также отметила, что интегрированные в цифровой контур столичного здравоохранения центры будут работать по новому стандарту оказания акушерско-гинекологической помощи.

Первый центр открылся в декабре 2023 года на базе больницы №31.

Ранее сообщалось, что на Ямале построят новый фельдшерско-акушерский пункт.

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Анастасия Ракова
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Москва