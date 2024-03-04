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Главархив Москвы открыл онлайн-выставку об известных писателях

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку об известных писателях. Уникальные фотографии литературных деятелей доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в зале "1950–2000 годов". Об экспозиции рассказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко, передает портал мэра и правительства столицы.

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку об известных писателях
© Главархив Москвы

Он объяснил, что речь идет о писателях второй половины XIX века и прошлого столетия. По его словам, всего в разделе собрано около 40 снимков.

"На кадрах известные литераторы работают в своих кабинетах на даче и дома, репетируют, выступают и читают стихи, общаются с детьми, коллегами и участниками Великой Отечественной войны. В наших фондах сохранились и личные документы", – отметил Онопенко.

На фотографиях за период с 1900 по 1998 год запечатлены моменты из жизни следующих литературных деятелей:

  • Антона Чехова;
  • Максима Горького;
  • Роберта Рождественского;
  • Юрия Нагибина;
  • Михаила Шолохова;
  • Корнея Чуковского;
  • Агнии Барто;
  • Евгения Евтушенко;
  • Александра Твардовского;
  • Александра Фадеева;
  • Беллы Ахмадулиной и других.

Ранее в столице открыли 16 домов-музеев и мемориальных квартир известных писателей и ученых. Сергей Собянин рассказал, что культурные объекты в 2023 году посетили более 375 тысяч человек, а самыми популярными стали дом-музей Ивана Тургенева, музеи Михаила Булгакова и Николая Островского.

Мэр отметил, что площадки столичного департамента культуры неразрывно связаны с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранят важные артефакты.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/gorod/04032024/671154?utm_source=CopyBuf

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