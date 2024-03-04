Главархив Москвы открыл онлайн-выставку об известных писателях. Уникальные фотографии литературных деятелей доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в зале "1950–2000 годов". Об экспозиции рассказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко, передает портал мэра и правительства столицы.

© Главархив Москвы

Он объяснил, что речь идет о писателях второй половины XIX века и прошлого столетия. По его словам, всего в разделе собрано около 40 снимков.

"На кадрах известные литераторы работают в своих кабинетах на даче и дома, репетируют, выступают и читают стихи, общаются с детьми, коллегами и участниками Великой Отечественной войны. В наших фондах сохранились и личные документы", – отметил Онопенко.

На фотографиях за период с 1900 по 1998 год запечатлены моменты из жизни следующих литературных деятелей:

Антона Чехова;

Максима Горького;

Роберта Рождественского;

Юрия Нагибина;

Михаила Шолохова;

Корнея Чуковского;

Агнии Барто;

Евгения Евтушенко;

Александра Твардовского;

Александра Фадеева;

Беллы Ахмадулиной и других.

Ранее в столице открыли 16 домов-музеев и мемориальных квартир известных писателей и ученых. Сергей Собянин рассказал, что культурные объекты в 2023 году посетили более 375 тысяч человек, а самыми популярными стали дом-музей Ивана Тургенева, музеи Михаила Булгакова и Николая Островского.

Мэр отметил, что площадки столичного департамента культуры неразрывно связаны с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранят важные артефакты.