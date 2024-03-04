Названы районы Москвы с квартирами до 10 миллионов рублей

Свыше 30 тысяч квартир в Москве оцениваются меньше, чем в 10 миллионов рублей. Круг вариантов столичного жилья в рамках такого бюджета очертили аналитики платформы «Авито». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Больше всего таких лотов экспонируется в районе Сосенское — каждая десятая квартира по цене до 10 миллионов рублей выставлена в этой части города. Много подобных вариантов представлено также в районах Люблино и Отрадное.

Как правило, это малогабаритное жилье — студия или «однушка» площадью до 30 квадратных метров. 53 процента из них продаются в новостройках. Год назад новый фонд составлял лишь 39 процентов квартир в таком ценовом диапазоне.

Найти квартиры в пределах 10 миллионов рублей можно и в центре столицы, выяснили специалисты компании. В Пресненском районе на продажу выставлено 753 квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей. Все они вторичные и занимают в среднем 17 «квадратов». Более просторную жилплощадь предлагают в районах Ясенево и Перово. За такую сумму там предлагается 46-метровая квартира.