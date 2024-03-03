Мэр Москвы рассказал, как в столице следят за уличными часами

На московских улицах больше 1000 часов. Их бесперебойную работу обеспечивает "Служба времени". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

По словам градоначальника, в "Службе времени" трудятся специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр, техобслуживание и при необходимости – ремонт.

Мэр напомнил, что первые уличные часы появились в столице в 1912 году. С ними пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Современные же циферблаты на опорах освещения начали появляться с 1999 года. Одни из таких часов установили на улице Народного Ополчения, они и сегодня работают исправно.

Мэр обратил внимание, что почти все городские часы либо круглой, либо прямоугольной формы. Однако есть и циферблаты с уникальным дизайном – таких в столице 28.