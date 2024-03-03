Мэр Москвы рассказал, как в столице следят за уличными часами
На московских улицах больше 1000 часов. Их бесперебойную работу обеспечивает "Служба времени". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, в "Службе времени" трудятся специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр, техобслуживание и при необходимости – ремонт.
Мэр напомнил, что первые уличные часы появились в столице в 1912 году. С ними пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Современные же циферблаты на опорах освещения начали появляться с 1999 года. Одни из таких часов установили на улице Народного Ополчения, они и сегодня работают исправно.
Мэр обратил внимание, что почти все городские часы либо круглой, либо прямоугольной формы. Однако есть и циферблаты с уникальным дизайном – таких в столице 28.
Ранее стало известно, что в столице за 13 лет отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры. В числе знаковых объектов оказались: Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице, павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ и другие.