В Москве 5-8 марта женщинам подарят более 150 тыс. цветов

"Также в рамках акции "Вам, любимые" каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку в любую точку страны. Для этого в городе будет установлен арт-объект в виде сердца. Волонтеры Москвы предоставят поздравительные карточки и помогут их заполнить. Принять участие в акции и отправить открытку можно будет с 3 по 8 марта с 10:00 до 18:00 возле арки на входе в Парк Горького. Проект проводится совместно с Почтой России", - добавили в комитете.