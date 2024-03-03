В Москве ожидаются переменная облачность, гололедица и до плюс 4 градусов

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 8 градусов, возможна гололедица.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.