В тестовом голосовании перед выборами приняли участие 716 тысяч москвичей

В тестовом голосовании перед выборами президента РФ, которое прошло в Москве 2 марта с 10 до 14 часов, приняли участие 716 тысяч человек. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Абсолютное большинство участников голосования - 713 тысяч - приняли в нем участие онлайн. Еще почти четыре тысячи проголосовали с помощью бумажных бюллетеней на 146 избирательных участках, открытых для теста.

"В течение четырёх часов москвичи голосовали по прямой ссылке elec.mos.ru и на 146 избирательных участках. Наши разработчики специально создавали условия, максимально приближенные к тем, которые могут возникнуть в три дня голосования на выборах президента России. Это позволило нам еще лучше подготовиться к грядущим выборам", - подчеркнул после завершения тестового голосования начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Во время теста горожанам предложили ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Участники могли ответить утвердительно, но с условием высадки вместо тополей других деревьев, а также отрицательно или предложить оставить решение за специалистами. Результаты голосования пока не названы.

Напомним, с 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента страны.