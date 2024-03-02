Москвичам рассказали о популярных тренировках проекта «Спортивные выходные»

С начала текущего года участники проекта «Спортивные выходные» побывали на занятиях порядка четырех тысяч раз, а тренеры провели свыше 300 факультативов. Об этом в субботу, 2 марта, рассказали в пресс-службе столичного Департамента спорта.

Отмечается, что в холодное время года тренировки проходили в крытых помещениях в разных локация города. К их числу относятся павильоны ВДНХ, Культурный центр ЗИЛ, а также Северный и Южный речные вокзалы.

Самыми популярными активными досугами москвичей стали йога, растяжка, функциональный и танцевальный тренинги. Жители столицы также активно посещали занятия по фитбоксингу, барре и пилатесу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице активно поддерживают и развивают спорт. В городе регулярно тренируются более шести миллионов москвичей. В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры.